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منوعات

لحظات مؤثرة للقاء أم وابنها للمرة الأولى بعد فراق 30 عامًا.. شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:57 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي اجتمع فيها أخيرًا شمل أم وابنها بعد فراق استمر لمدة نحو 30 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن الابن "لي جيان"، الذي يبلغ عمره الآن 33 عامًا، كان قد فُقد وهو في الثالثة من عمره، عندما كان يسير برفقة عائلته في أحد شوارع مدينة "Changzhi" الصينية في عام 1989؛ وفي أعقاب ذلك، نشأ "جيان" في مدينة أخرى تقع على بعد 90 ميلًا من والديه، بعد أن عثر عليه أحد الأشخاص بالصدفة في محطة قطار واصطحبه إلى منزله، وتبناه في وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن "لي جيان" ووالدته تمكنا من إيجاد بعضهما البعض بعد مرور كل هذه السنوات بفضل قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين في الصين، وقد التقيا مؤخرًا في مركز شرطة مقاطعة "شيوو" الصينية.

ويظهر خلال الفيديو المرفق، الأم وابنها لم يتمكنا من تمالك دموعهما، وسارعا بمعانقة بعضهما البعض في مشهد مؤثر للغاية.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن عائلة "لي جيان" حاولت البحث عنه، وطبعت آلاف الصور وقامت بتوزيعها على محطات الحافلات ومحطة القطار والمستشفيات على أمل إيجاده، لكنهم لم يعثروا على أي خيط من شأنه أن يقودهم إليه، وللأسف، فقد توفي والده قبل أن تتاح له فرصة لقاء نجله مرة أخرى.

وقال "لي جيان" إن العائلة التي تولت رعايته بعد أن تاه عن عائلته الحقيقية عاملته وكأنه واحد منهم كل هذه السنوات.

لحظات مؤثرة للقاء أم وابنها للمرة الأولى بعد فراق 30 عامًا.. شاهد
لحظات مؤثرة للقاء أم وابنها للمرة الأولى بعد فراق 30 عامًا.. شاهد
لحظات مؤثرة للقاء أم وابنها للمرة الأولى بعد فراق 30 عامًا.. شاهد
لحظات مؤثرة للقاء أم وابنها للمرة الأولى بعد فراق 30 عامًا.. شاهد
لحظات مؤثرة للقاء أم وابنها للمرة الأولى بعد فراق 30 عامًا.. شاهد
لحظات مؤثرة للقاء أم وابنها للمرة الأولى بعد فراق 30 عامًا.. شاهد
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