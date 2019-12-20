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رياضة

بسبب حادث أليم .. وفاة لاعب منتخب ترينيداد وتوباجو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:34 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
توفى شادون وينشستر لاعب منتخب ترينيداد وتوباجو وصاحب الـ 27 عامًا بسبب حادث سير أليم أمس الخميس، برفقة صديقته.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" أن وينشستر توفي بعد حادث سيارة فى الطريق السريع، بعد أن اصطدمت السيارة التى كان يستقلها فى أحد العواميد.

الحادث كان سببًا في وفاة اثنين آخرين رفقة اللاعب وصديقته حيث لعب لمنتخب بلاده فى عام 2010 بعمر الـ 18.

وتلقي الوسط الكروي الفترة الماضية صدمة بعد وفاة اللاعب الأرجنتيني سالا الذي لقي حتفه بعد سقوط الطائرة أثناء سفره لإتمام الانتقال إلى نادي كارديف سيتي.
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