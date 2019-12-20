بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

نشرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، وزوجة لاعب كرة القدم عماد متعب، صورا جديدة عبر حسابها الشخصى على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



تألقت زوجة عماد متعب فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأسود، ويتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد، كما تميز ببعض التطريزات البسيطة.



أما من الناحية الجمالية ، واعتمدت زوجة عماد متعب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.







