AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:54 م
زوجة عماد متعب
زوجة عماد متعب
Advertisements
هاجر هانئ
نشرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، وزوجة لاعب كرة القدم عماد متعب، صورا جديدة عبر حسابها الشخصى على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

تألقت زوجة عماد متعب فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأسود، ويتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد، كما تميز ببعض التطريزات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية ، واعتمدت زوجة عماد متعب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.



بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة
بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة
بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة
بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مشجر.. ياسمين صبري تتألق برفقة إسعاد يونس

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

بـ بنطلون جلد .. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم

بـ فستان قصير | نادية الجندي بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور | صور

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

فستان جذاب.. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

ترشيحاتنا

هناكل إيه النهاردة.. مندي فراخ و طاجن سبانخ وسلطة جرجير.. وفواكه بالبشاميل والشيكولاتة

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مصدر أمني: لا صحة لنقل إسراء عبدالفتاح إلى مستشفى السجن.. وصحتها جيدة

كاف يتحدى مرتضى منصور ويوقع عقد إقامة السوبر الأفريقي في قطر

ارميها فورا.. هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة

بالرغم من التكذيب | شائعات الزواج تلاحق أحمد السعدني وندى موسى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه