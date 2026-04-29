أزمة إسكان في إسرائيل: أسعار المنازل تقفز 130% وحرب إيران تفاقم الضغوط

كشفت نتائج دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة شورش الإسرائيلية عن تفاقم صعوبة امتلاك منزل في إسرائيل، إذ تشير إلى أنه خلال العقدين الماضيين، ، ارتفعت أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو دخل الأسر بنحو ثلاثة أضعاف ،فيما ضاعفت الحرب على ايران من حدة الأزمة حاليا.

وبحسب الدراسة، ارتفعت أسعار المساكن بنحو 130% ، في حين لم يتجاوز نمو الدخل الصافي للأسر 45%، وهو ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وارتفاع العبء السكني على شريحة واسعة من الأسر، خاصة في الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الفجوة لم تنشأ بشكل طارئ، بل تعود إلى خلل طويل الأمد بين تطور عدد الأسر وتيرة البناء السكني، إذ ينمو عدد الأسر في إسرائيل بوتيرة أسرع من عدد الوحدات السكنية، مدفوعا بتغيرات ديموغرافية تشمل تراجع حجم الأسرة وارتفاع معدلات العيش الفردي وتزايد الأسر الصغيرة.

وفي ما يتعلق بالإنتاج السكني، تشير البيانات إلى أن وتيرة البناء لم تواكب الاحتياجات الفعلية للسوق، إذ تقدر الحاجة السنوية بنحو 65 ألف وحدة سكنية، ترتفع تدريجياً إلى أكثر من 73 ألف وحدة خلال العقدين المقبلين، بينما ظل متوسط البناء الفعلي أقل من مستوى الطلب في معظم السنوات، ما ساهم في استمرار الضغط على الأسعار.

وتكشف البيانات أن أزمة الإسكان في إسرائيل لم تعد مجرد خلل في السوق أو تقلبات في الأسعار، بل أصبحت انعكاسا لاختلالات أعمق في السياسات الاقتصادية والتخطيط العمراني، حيث تتسع الفجوة بين نمو الأسعار و لدخول بشكل مستمر، دون استجابة كافية من أدوات الدولة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.4% خلال مارس 2026 على أساس شهري، وفق المكتب المركزي للإحصاء، في أول قراءة تعكس تأثير الحرب مع إيران على معدلات التضخم.

وقدّر مسؤولون اقتصاديون وعسكريون، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، تكلفة الحرب إيران على الاقتصاد الإسرائيلي حتى لان بنحو 65 مليار شيكل، 18 مليار دولار، في حين قدّرت وزارة المالية التكلفة بنحو 35 مليار شيكل في هذه المرحلة.