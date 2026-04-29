الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب نتائج شركات التكنولوجيا وقرار "الفيدرالي الأمريكي"

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم / الأربعاء / ، متأثرة بحالة من الضبابية سادت أوساط المستثمرين ترقبا لصدور نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، وسط ضغوط إضافية ناجمة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.

وشهدت أسهم قطاع التكنولوجيا تراجعا ملحوظا في الأسواق العالمية عقب تقارير أشارت إلى عدم تحقيق شركة "OpenAI" لأهدافها الداخلية، وهو ما أثار مخاوف بشأن استدامة الطفرة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما انعكس سلبا على أداء المؤشرات الأوروبية، حيث هبط مؤشر "STOXX 600" بنحو 0.3%، كما انخفض مؤشر "FTSE 100" في لندن بنسبة 0.6%.

ويترقب المحللون والأسواق المالية باهتمام بالغ نتائج أرباح "عمالقة التكنولوجيا" مثل مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، مع التركيز بشكل خاص على خطط الإنفاق الرأسمالي الموجهة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، للوقوف على مدى قدرة هذه الشركات على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تتوجه الأنظار صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم تداعيات الأوضاع الراهنة على الاقتصاد الأمريكي، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، في حين تظل معدلات التضخم تحت المراقبة اللصيقة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة، وهو ما ينطبق أيضا على منطقة اليورو التي شهدت سنداتها الحكومية أعلى مستوياتها في أسابيع قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا / الخميس / .

وفي أسواق الصرف، استقر الدولار الأمريكي كملاذ آمن في ظل النزاعات القائمة، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.1% ليصل إلى 98.723 نقطة، في حين سجل اليورو تراجعا طفيفا ليجري تداوله عند مستوى 1.1701 دولار، وسط استقرار نسبي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى 4.3576%.