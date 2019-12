محمد كريم يحتفل بعرض فيلمه A Score to Settle فى مصر

يحتفل الفنان محمد كريم بعرض فيلمه الجديد A Score to Settle فى أحد المراكز التجارية بمنطقة الماظة يوم الإثنين المقبل.



ويجسد محمد كريم في الفيلم الأمريكي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى چيمي وهو رجل لا يخشى الموت.



الشخصية تطلبت من محمد كريم التحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور وهذه تعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصري وعربي وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية في سينما هوليوود.



وتدور أحداث A Score to Settle حول كيدج والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم.