ضربات أمنية ناجحة للأجهزة الأمنية في 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية، عبر جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى.





فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – مسدس خرز- عقاقير طبية- حقائب سفر ترولى- رولات ورق- وحداد إمداد الطاقة "باور بنك"- عدد يدوية- بروتين ذرة- زيت شيشة).. بلغت إجمالى القيمة والتعويض (1,555,655 مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وخمسون جنيهًا).





فى مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة بأنواعها: ضبط (2) قضية بمضبوطات (بندقية خرطوش- 2 قطعة سلاح أبيض "خنجر").





كما نجح الأمن العام فى ضبط عدد (54) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين، تسول) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1298) مخالفة مرورية متنوعة وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط قضية تهريب مخدرات.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (261) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تم تزوير المستندات وضبط (4) قضايا.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.