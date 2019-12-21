AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضربات أمنية ناجحة للأجهزة الأمنية في 24 ساعة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:16 م
الداخلية
الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية، عبر جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – مسدس خرز- عقاقير طبية- حقائب سفر ترولى- رولات ورق- وحداد إمداد الطاقة "باور بنك"- عدد يدوية- بروتين ذرة- زيت شيشة).. بلغت إجمالى القيمة والتعويض (1,555,655 مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وخمسون جنيهًا).

فى مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة بأنواعها: ضبط (2) قضية بمضبوطات (بندقية خرطوش- 2 قطعة سلاح أبيض "خنجر").

كما نجح الأمن العام فى ضبط عدد (54) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين، تسول) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1298) مخالفة مرورية متنوعة وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط قضية تهريب مخدرات.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (261) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تم تزوير المستندات وضبط (4) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمن المنافذ في 24 ساعة.. تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

خلال 24 ساعة .. جهود قطاع أمن المنافذ في مجال ضبط جرائم التهريب

نتائج إيجابية .. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 48 ساعة

نتائج إيجابية.. قطاع أمن المنافذ يشن حملاته لإحكام السيطرة

تهريب بضائع ونقود.. أمن المنافذ يشن حملاته الأمنية

نتائج جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مجال ضبط جرائم التهريب

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21 -12 -2019.. فيديو

الجيش الليبي يعلن إحباط هجوم في ترهونة

بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

طفل عمره 8 سنوات ...YouTube يعلن عن الأكثر ربحا لعام 2019.. ثروته 26 مليون دولار في عام واحد

بسام الشماع يكشف حقيقة تحطيم أنف أبو الهول على يد نابليون.. فيديو

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى حفل ديرجيست

من أنامل سامو هجرس.. شاهد فستان شيماء سيف في دير جيست

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون يمارسان التزحلق على الثلج ..صور