جوجل تستحوذ على شركة الألعاب Typhoon Studios

أعلنت شركة جوجل "Google" الأمريكية، عن استحوذها على استوديوهات الألعاب Typhoon Studios، وذلك كخطوة لتعزيز منصة ألعاب ستاديا "Stadia" الذي أعلنت عن إطلاقه خدماته قبل شهرين، بحسب ما ذكره "تيك كرانش" التقني.



وتعد الشركة المالكة لاستوديوهات الألعاب شركة ناشئة ومقرها مونتريال، حيث تم تأسيسها حديثا وتأمل بإطلاق أولى ألعابها، Journey to the Savage Planet، في أواخر شهر يناير القادم، وبالرغم من أن هذه الشركة التي تضم 26 موظفا متخصصا في صناعة وتطوير ألعاب الفيديو، أذ سبق وعملت على مشاريع مثل لعبة Far Cry 4 ولعبة Batman: Arkham City قبل اتخاذ خطوة تأسيس شركة جديدة للألعاب.



وسينضم فريق Typhoon Studios إلى استديوهات Stadia Studio التابعة لشركة جوجل، والتي تتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرًا لها من أجل العمل على الألعاب الحالية وتطوير أفكار جديدة، وبقيادة يوبيسوف إكسيك سيباستيان بويل.



ومن المتوقع أن تشهد الشركة المزيد من عمليات الاستحواذ خلال الفترة القادمة لدعم خدمة الألعاب السحابية الجديدة التابعة لها Stadia.



جدير بالذكر أن منصة Stadia التابعة لشركة جوجل، هي خدمة سحابية يمكن الوصول إليها من خلال مجموعة من الأنظمة الأساسية مثل الكمبيوتر والتلفاز والمتصفح والأجهزة المحمولة ويتم تشغيلها عبر مراكز بيانات جوجل العالمية المنتشرة في أكثر من 200 دولة حول العالم.