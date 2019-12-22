AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جوجل تستحوذ على شركة الألعاب Typhoon Studios

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
Typhoon Studios
Typhoon Studios
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل "Google" الأمريكية، عن استحوذها على استوديوهات الألعاب Typhoon Studios، وذلك كخطوة لتعزيز منصة ألعاب ستاديا "Stadia" الذي أعلنت عن إطلاقه خدماته قبل شهرين، بحسب ما ذكره "تيك كرانش" التقني.

وتعد الشركة المالكة لاستوديوهات الألعاب شركة ناشئة ومقرها مونتريال، حيث تم تأسيسها حديثا وتأمل بإطلاق أولى ألعابها، Journey to the Savage Planet، في أواخر شهر يناير القادم، وبالرغم من أن هذه الشركة التي تضم 26 موظفا متخصصا في صناعة وتطوير ألعاب الفيديو، أذ سبق وعملت على مشاريع مثل لعبة Far Cry 4 ولعبة Batman: Arkham City قبل اتخاذ خطوة تأسيس شركة جديدة للألعاب.

وسينضم فريق Typhoon Studios إلى استديوهات Stadia Studio التابعة لشركة جوجل، والتي تتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرًا لها من أجل العمل على الألعاب الحالية وتطوير أفكار جديدة، وبقيادة يوبيسوف إكسيك سيباستيان بويل.

ومن المتوقع أن تشهد الشركة المزيد من عمليات الاستحواذ خلال الفترة القادمة لدعم خدمة الألعاب السحابية الجديدة التابعة لها Stadia.

جدير بالذكر أن منصة Stadia التابعة لشركة جوجل، هي خدمة سحابية يمكن الوصول إليها من خلال مجموعة من الأنظمة الأساسية مثل الكمبيوتر والتلفاز والمتصفح والأجهزة المحمولة ويتم تشغيلها عبر مراكز بيانات جوجل العالمية المنتشرة في أكثر من 200 دولة حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تطلق منصة ألعاب Stadia في هذا الموعد

شاهد.. أبرز ما أعلنت عنه جوجل في حدث Made by Google

بسعر خيالي.. جوجل تشتري شركة فيتبيت لـ الساعات الذكية

لتضم 100 لعبة.. منصة Apple Arcade تضيف 6 ألعاب جديدة

مايكروسوفت تخطط لإطلاق XCloud في هذا الموعد

استعد لتجربة كل الألعاب مجانا.. إطلاق جوجل ستاديا Stadia خلال ساعات

ترشيحاتنا

تعليم البحيرة: إحالة المسؤولين عن نشر أسماء طالبات المصروفات إلى التحقيق.. فيديو

ترتيب هدافي الدوري المصري.. نجم الأهلي المعار يتصدر ووليد سليمان وصيفا

وزارة البيئة تكشف عن حقيقة ظهور صوت الحوت الأزرق فى مصر .. فيديو

الملاريا الخبيثة.. طبيب الزمالك يكشف أسباب وفاة إداري الفريق

كلب بوليسي ينقض على متهم بعد هروبه من رجال الشرطة .. مشهد درامي

حكم ظهور بعض شعر المرأة .. الإفتاء توضح | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور