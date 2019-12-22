عميد معهد القلب السابق يكشف عن أفضل 10 أطباء فى العالم

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن ‎أفضل عشرة أطباء في العالم، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصى لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



وضمت قائمة أفضل ١٠ أطباء فى العالم.



‎1- أشعة الشمس



‎2- كثرة شرب الماء.



‎3- النوم الكافي ليلًا.



‎4- استنشاق الهواء الطلق النقي.



‎5- المشي نصف ساعة يوميًا.



‎6- الغذاء الصحي المتوازن.



‎7-الصلاة وهي غذاء للروح لايمكن الاستغناء عنه..



‎8-الصدقة والبذل والعطاء



‎9- القناعة



10- الابتعاد عن الحقد والحسد والغل والغيرة والحزن