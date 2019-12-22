عميد معهد القلب السابق يكشف عن أفضل 10 أطباء فى العالم

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن أفضل عشرة أطباء في العالم، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصى لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وضمت قائمة أفضل ١٠ أطباء فى العالم.
1- أشعة الشمس
2- كثرة شرب الماء.
3- النوم الكافي ليلًا.
4- استنشاق الهواء الطلق النقي.
5- المشي نصف ساعة يوميًا.
6- الغذاء الصحي المتوازن.
7-الصلاة وهي غذاء للروح لايمكن الاستغناء عنه..
8-الصدقة والبذل والعطاء
9- القناعة
10- الابتعاد عن الحقد والحسد والغل والغيرة والحزن
وضمت قائمة أفضل ١٠ أطباء فى العالم.
1- أشعة الشمس
2- كثرة شرب الماء.
3- النوم الكافي ليلًا.
4- استنشاق الهواء الطلق النقي.
5- المشي نصف ساعة يوميًا.
6- الغذاء الصحي المتوازن.
7-الصلاة وهي غذاء للروح لايمكن الاستغناء عنه..
8-الصدقة والبذل والعطاء
9- القناعة
10- الابتعاد عن الحقد والحسد والغل والغيرة والحزن