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مرأة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن أفضل 10 أطباء فى العالم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:08 ص
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
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أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن ‎أفضل عشرة أطباء في العالم، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصى لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وضمت قائمة أفضل ١٠ أطباء فى العالم.

‎1- أشعة الشمس

‎2- كثرة شرب الماء.

‎3- النوم الكافي ليلًا.

‎4- استنشاق الهواء الطلق النقي.

‎5- المشي نصف ساعة يوميًا.

‎6- الغذاء الصحي المتوازن.

‎7-الصلاة وهي غذاء للروح لايمكن الاستغناء عنه..

‎8-الصدقة والبذل والعطاء

‎9- القناعة

10- الابتعاد عن الحقد والحسد والغل والغيرة والحزن
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