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حوادث

القبض على عاطل اقتحم شركة بالأزبكية وسرق 1.4 مليون جنيه من خزينتها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:47 م
المتهمين
المتهمين
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كتب – محمد صبري :
نجح ضباط مباحث القاهرة في كشف غموض بلاغ بتعرض شركة بالازبكية لسرقة مليون وأربعمائة ألف جنيه من خزينتها ، حيث تبين ان عاطل وراء ارتكاب الواقعة القى القبض عليه واعاده المسروقات ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وتلقى المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغا من صاحب شركة قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالي مليون وأربعمائة ألف جنيه من داخل الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة ملكه ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة .

بالانتقال وبإجراء المعاينة تبين عدم وجود ثمة تلفيات بالخزينة وسلامة جميع منافذ الشركة.

بوضع خطة البحث موضع التنفيذ ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه حال استقلاله سيارة.

واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " التسلق " وقرر بأنه نظرا ًلسابقة مشاهدته لأحد الأشخاص حال قيامه بالدخول للشركة حاملا حقيبة بها مبلغ مالي اختمرت في ذهنه فكرة سرقة الشركة.

وفي سبيل ذلك توجه للشركة ليلا عقب انصراف العاملين بها وتمكن من الدخول من الشباك من خلال العقار المجاور للشركة وعثر على المفتاح الاحتياطي الخاص بالخزينة وسرقة المبالغ المالية المستولى عليها ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 803 ألف جنيه ، وأضاف بشرائه ( 2 سيارة إحداهما مضبوطة بحوزته والأخرى ضبطت بإرشاده ، مجموعة من الأجهزة الكهربائية ، هاتف محمول ) كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 3700 دولار من متحصلات واقعة السرقة.

القبض على عاطل اقتحم شركة بالأزبكية وسرق 1.4 مليون جنيه من خزينتها
القبض على عاطل اقتحم شركة بالأزبكية وسرق 1.4 مليون جنيه من خزينتها
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