شاهد| رانيا المشاط تؤدي اليمن أمام الرئيس وزيرا للتعاون الدولي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وأدت الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط اليمين الدستورية وزيرة للتعاون الدولي.



وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة بعد دمج وزارات وفصل أخرى، حيث أدى الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.





والوزراء الجُدد هم:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشؤون مجلس النواب.



وأبقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عدد من الوزراء وهم:



الفريق محمد أحمد زكى محمد، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف، والدكتور محمد حامد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح حسن شكرى سليم، وزير الخارجية، والدكتور محمد سعيد أحمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس طارق أحمد عبد القادر الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل وزيرًا للموارد المائية والرى، ومحمد محمود أحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة، والدكتور على السيد على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل، والدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرًا للثقافة، والدكتور محمد أحمد محمد معيط وزيرًا للمالية، ومحمود سيد عبد الحميد شعراوى وزيرًا للتنمية المحلية، ومحمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيرًا للداخلية، والدكتورة هالة مصطفى السيد زايد وزيرًا للصحة والسكان، والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيرًا للبيئة، والدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيرًا للشباب والرياضة، وهشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام

