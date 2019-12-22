صوروه عاريا وعذبوه.. قرار جديد من النيابة في قضية قتل شاب في الدقهلية

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بإحالة 5 أشخاص محبوسين، على ذمة قضية تعذيب وقتل شاب، إلى محكمة جنايات المنصورة وتحديد جلسة 28 يناير القادم لبدء محاكمتهم بتهمة قتل شاب بقرية "تلبانة" مركز المنصورة بعد اختطافه واحتجازه داخل منزل وكبلوه بالأغلال الحديدية، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما قاموا بخطف شقيق المجنى عليه وإجباره على الاعتداء بالضرب على شقيقه حتى الموت وتصويرهما عاريين أثناء الاعتداء بالضرب، ونشرهم مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما استفز أهالي القرية وقاموا بحرق محتويات منزل المتهمة الأولى.



تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية فى شهر أكتوبر الماضي إخطارا من العميد خالد الزينى مأمور مركز المنصورة بقيام عدد كبير من الأهالى بقرية تلبانة مركز المنصورة بالتجمع أمام منزل المتهمة أمينة حسن محمد حامد ٤٠ عاما عاملة بالوحدة الصحية بقرية تلبانة وقيامهم بحرق محتويات منزل المتهمة.



على الفور انتقلت قيادات المديرية ومباحث مركز المنصورة برئاسة المقدم أحمد توفيق وتمت السيطرة على الأحداث وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن اتهام كل من أمينة حسن محمد حامد ٤٠ عاما عاملة بالوحدة الصحية بقرية تلبانة وابنتها أميمة بدير عبدالله الباز ٢٤ عاما ربة منزل ومحمد مجدى المتولى محمد ٣٢ عاما سائق توك توك ومحمد نافع حسن على ٤٢ عاما سائق وشقيق المجنى عليه محمد المتولي رمضان أحمد ٢١ عاما عامل والمقيمين جميعا بقرية تلبانة بقتل المجنى عليه.



ووجهت النيابة العامة تهمة القتل لهم لقيامهم بضرب المجنى عليه أحمد المتولي رمضان عمدا مع سبق الإصرار وبيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وما ان ظفروا به حتى كبلوه بالأغلال الحديدية وكمموا فاه والاعتداء عليه بالضرب المبرح بأماكن متفرقة بجسده بواسطة عصا خشبية قاصدين من ذلك قتله مما أفضى إلى موته.



وأكدت النيابة في أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهى أنهم في ذات الزمان والمكان احتجزوا المجني عليه كرها عنه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك بمسكن المتهمة الأولى وعذبوه بالعصا الخشبية وتكبيله بالأغلال الحديدية وحيازتهم عصا خشبية وسلاسل حديدية وقطع من القماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أو الشخصية".



ووجهت النيابة للمتهمة الثانية حتى المتهم الرابع خطف المجنى علية "محمد المتولي رمضان" كرها عنه بأن اشهروا في وجهه سلاح أبيض مطواة وارغموه على استقلال توك توك واقتادوه كرها عنة لمسكن المتهمة الأولى وبتحريض منها".