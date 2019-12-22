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حوادث

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:35 م
شادي محمد وزوجته
شادي محمد وزوجته
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عمرو خليفة
عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.
 
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح، بعدما نسبت إليهم تهم سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.

واستمعت النيابة لأقوال شادي محمد؛ الذي اتهم زوجته وأشقاءها؛ مؤكدًا أن الواقعة تمت أثناء تواجده بصحبة أولاده في إجازة بالعين السخنة.

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وكشفت معاينة النيابة عن كسر أبواب شقة شادي محمد وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.

كان قسم مدينة نصر أول قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بتعرض شقة لاعب الأهلى السابق شادي محمد بالطابق الرابع فى شارع أبو داود الظاهرى دائرة القسم لواقعة اقتحام وسرقة من قبل مجهولين.

انتقلت أجهزة الأمن وممثل عن النيابة العامة الذين أجروا معاينة لمسرح الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أدلوا بشهادتهم وتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل أجهزة كهربائية مجاور لشقة اللاعب الذي لم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة وتحرر بلاغ يحمل رقم 16276 لسنة 2019.
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