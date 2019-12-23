AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعيين محمد حلمى رئيسًا لـ قناة إكسترا نيوز

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:15 م
محمد حلمى رئيس قناة
محمد حلمى رئيس قناة إكسترا نيوز
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تكليف الإعلامى محمد حلمى، رئيسًا لقناة إكسترا نيوز .

وتولى حلمى تولى رئاسة القناة خلفًا لـ ألبرت شفيق ، بعد ما تم تكليف شفيق برئاسة قناة أون تى فى منذ صباح اليوم.

وكانت إدارة شبكة قنوات CBC قد قررت العام الماضى ترقية محمد حلمي ليشغل منصب نائب رئيس قناة cbc extra news ، بجانب احتفاظه برئاسة قطاع الأخبار في القناة.

ويعد حلمي الصحفي بالأهرام التعاوني من مؤسسي قناة cbc extra news ، واحدا من أهم عناصرها منذ نشأتها وحتى الآن.

أعلن حازم شفيق رئيس قناتي أون والحياة العامة عصر اليوم ، تفرغه لرئاسة قناة الحياة، ليرأس قناة ON الإعلامى ألبرت شفيق، رئيس قناة إكسترا نيوز السابق .

وكتب شفيق عبر صفحته على الفيسبوك قائلا: "من غد إن شاء الله تفرغ تام لشبكة تليفزيون الحياة وبالتوفيق لصديقي الأستاذ ألبرت شفيق في قنوات ON"

وأعلنت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تكليف ألبرت شفيق برئاسة قنوات ON.

وقال حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان هناك بعض التغييرات المحدودة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ، ويأتي من ضمنها تعيين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة ON.

وفي وقت سابق أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مجموعة خطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات "إعلام المصريين" و"دي ميديا" ، وعين ألبرت شفيق مدير اكسترا نيوز ومشرف على قنوات الأخبار بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس دمج قناتى أون سبورت وتايم سبورت تحت مسمى ON Time Sports في بداية 2020

أون تايم سبورتس.. كل ما تريد معرفته عن الباقة الرياضية الجديدة والوجوه المرشحة للظهور عليها

بعد ظهورها مع علاء الشربيني.. المتحده للخدمات الإعلامية تحقق أمنية فتاة من ذوى الاحتياجات

تصعد بسرعة الصاروخ .. الحقيقة برنامج جديد لـ آية عبد الرحمن على إكسترا نيوز

لوائح وضوابط وهيكلة.. ظهور واختفاء قنوات.. صدى البلد يرصد تفاصيل بورصة الإعلام في 2019

بشكر كل شخص قالي كلمة جميلة.. أية عبد الرحمن تعلق على تقديمها لقاء الرئيس بالشباب

ترشيحاتنا

تصنيف أندية العالم.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية المصرية والإفريقية والزمالك ثالثا

هاشتاج "عواد بره الزمالك" يتصدر تويتر عقب أزمته مع أبو جبل

سائلة لـ علي جمعة: أشك في أن إحدى صديقاتي تنكر الحجاب | لا يفوتك رده عليها

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

تريند القطة يغزو مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد

وأد الفتنة.. الزمالك يرد على أزمة أبو جبل وعواد بهذه الطريقة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي