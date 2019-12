تعيين محمد حلمى رئيسًا لـ قناة إكسترا نيوز

أعلنت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تكليف الإعلامى محمد حلمى، رئيسًا لقناة إكسترا نيوز .



وتولى حلمى تولى رئاسة القناة خلفًا لـ ألبرت شفيق ، بعد ما تم تكليف شفيق برئاسة قناة أون تى فى منذ صباح اليوم.



وكانت إدارة شبكة قنوات CBC قد قررت العام الماضى ترقية محمد حلمي ليشغل منصب نائب رئيس قناة cbc extra news ، بجانب احتفاظه برئاسة قطاع الأخبار في القناة.



ويعد حلمي الصحفي بالأهرام التعاوني من مؤسسي قناة cbc extra news ، واحدا من أهم عناصرها منذ نشأتها وحتى الآن.



أعلن حازم شفيق رئيس قناتي أون والحياة العامة عصر اليوم ، تفرغه لرئاسة قناة الحياة، ليرأس قناة ON الإعلامى ألبرت شفيق، رئيس قناة إكسترا نيوز السابق .



وكتب شفيق عبر صفحته على الفيسبوك قائلا: "من غد إن شاء الله تفرغ تام لشبكة تليفزيون الحياة وبالتوفيق لصديقي الأستاذ ألبرت شفيق في قنوات ON"



وأعلنت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تكليف ألبرت شفيق برئاسة قنوات ON.



وقال حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان هناك بعض التغييرات المحدودة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ، ويأتي من ضمنها تعيين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة ON.



وفي وقت سابق أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مجموعة خطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات "إعلام المصريين" و"دي ميديا" ، وعين ألبرت شفيق مدير اكسترا نيوز ومشرف على قنوات الأخبار بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.