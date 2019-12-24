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رياضة

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي علي فوز النادي الأهلي علي فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0، في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه على تويتر: "‏الأهلي يفوق توقعاتي.. بل ويبدد هواجسي من تراجع المعدل التهديفي، (مع تحفظي على الهدف الثاني. أعتقد أن حامل الراية جانبه التوفيق)".

ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر، وجاءت بعض التعليقات بين "‏‎فايلر فى كرة القدم، هو محمد على كلاى فى الملاكمة يستنزف الخصم ويضرب فى النهاية ويسيطر" و" ‏‎بس الدفاع فى مشاكل كبيره اوى ،، قدام الفرق الكبيرة هتبقى مصيبة" و" ‏‎مبرووووك يا قبطان". 

وتغلب النادي الأهلي علي فريق الاتحاد السكندري مساء أمس ب 4 اهداف مقابل لاشيء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة في 8 مباريات ليحقق العلامة الكاملة بالفوز دون هزيمة حتى الآن.
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