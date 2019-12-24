بوادر خلاف بين رئيس الوزراء اللبناني الجديد والكتل السياسية

تلوح حاليًا بوادر خلاف بين رئيس وزراء لبنان المكلف حسان دياب، وعدد من النواب والأحزاب بشأن تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء الجدد.



ونقلت صحيفة "اللواء" اللبنانية عن مصادر قولها إنه لم يلق حديث حسان دياب عن تشكيل الحكومة وحده، بعد انتهاء المشاورات غير الملزمة مع النواب، صدى طيب لدى التيار الوطني الحر، وفريق بعبدا، إذ تردد أن الفريق عبر عن رفضه لموقف الرئيس المكلف.



وأوضحت المصادر أن تحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر، يتجهان للضغط على رئيس الوزراء الجديد لقبول تسمية أخصائيين، يقترحونهم هم.



ومن المنتظر أن يزور حسان دياب قصر بعبدا، للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون لإفادته بالنتائج التي أفضَت اليها استشاراته على أكثر من مستوى، وحصيلة المشاورات النيابية والسياسية والحزبية التي أجراها بعيدًا من الأضواء، وما ينوي القيام به في المرحلة المقبلة.



وسيجري الجانبان، مباحثات للآراء المتبادلة وقراءة تفصيلية حول الانطباعات التي تكوّنت لديهما نتيجة للخيارات التي أفضت إليها الاستشارات النيابية الملزمة وكيفية مواجهة المستجدات في المرحلة المقبلة.



وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلف، الخميس الماضي، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.