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فن

خالد بن الوليد .. كندة علوش لـ عمرو يوسف : هتكون قد المسئولية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:16 م
صدى البلد
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أحمد عمر
هنأت الفنانة كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف ، بعد تعاقده على بطولة مسلسل " سيف الله " ، الذى يجسد من خلاله شخصية خالد بن الوليد .

ونشرت كنده علوش بوستر المسلسل وعلقت قائلة : "ألف مبروك وبالتوفيق، مسئولية كبيرة بس أنا متأكدة إنك هتكون قدها".

المسلسل مأخوذ من عبقرية خالد للكاتب الراحل عباس محمود العقاد، ويتم التحضير له حاليًا وهو من بطولة عمرو يوسف، وتأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتعاقد حتى الان على الانضمام الى العمل كل من بيومى فؤاد وحمدى الوزير ، ومن المقرر عرض العمل خلال شهر رمضان القادم .


خالد بن الوليد .. كندة علوش لـ عمرو يوسف : هتكون قد المسئولية
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