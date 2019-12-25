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رياضة

الدوري المصري.. أحمد ياسر ريان يقود هجوم الجونة أمام سموحة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:03 م
لاعبو الجونة
لاعبو الجونة
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حسام الحارتي
أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة بيدرو بارني عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة اليوم أمام نادي سموحة ضمن الاسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة سموحة كالتالي :-

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم على.

خط الوسط: أكرم توفيق، سيراج أكا، عمرو بركات، أحمد حمدي، عمرو عبد الفتاح "عموري".

الهجوم: احمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من:
هيثم محمد، لؤي وائل، والتر بواليا، محمد ناجي "جدو"، محمود الجزار، محمد محسن، آلان تشيامابادي.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 14 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط من جدول ترتيب الدوري الممتاز .
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