AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب سوء الطقس.. سقوط شجرة وقطع أسلاك الكهرباء بقرية طنان في قليوب

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:54 م
سقوط شجرة
سقوط شجرة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تسبب الطقس السييء بالقليوبية والرياح التي صاحبها سقوط الأمطار ، في سقوط شجرة على أسلاك الكهرباء باحدى المناطق بقرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب، ما أدى لقطع أسلاك الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق وإصابة شخصين بجروح سطحية بسبب سقوطها.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الامطار التى قد تحدث خلال الأيام القليلة القادمة من خلال توفير المعدات وعربات شفط المياه لمجابهة الأمطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة .

كما شدد المحافظ على ضرورة تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

ووجه المحافظ بضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف ، الحماية المدنية والري، شركة المياه) بغرف الأزمات والعمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك وجه المحافظ بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار خلال النوة الحالية.

واهاب محافظ القليوبية بالمواطنين بتوخي الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة واستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر على مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ولحين الانتهاء من النوة الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة.. محافظ الإسكندرية يشدد على صرف تراكمات مياه الأمطار

استمرار أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار من شوارع الشرقية

بعد سقوط شجرة على الأسلاك | إعادة تشغيل الكهرباء بميت كنانة فى طوخ

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار وسط المدينة.. صور

سقوط عمود إنارة على منزل ببنها | والأهالي للمسئولين: حرام عليكم إحنا في كارثة

ترشيحاتنا

ماذا قال كهربا عند مشاركته في أول مران جماعى مع فريق الأهلي؟

نشرة الفن | أحمد داش يتعرض لحادث.. بعد الفيديو الإباحي.. قرار صادم من منى فاروق بدبي

فى ذكرى ميلاد نعيمة الصغير | مادة سامة أنهت مستقبلها وفنان وحيد شيع جثمانها

هل يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد؟

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية | صور

بعد مشاركته في أول مران جماعي | شاهد ماذا قالت جماهير الأهلي لـ كهربا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جربه بنفسك | اختبار يكشف صحة قلبك في 30 ثانية

من الاحتشام لـ الإثارة | 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عمر

قبل 3 أيام من الحكم عليها | شاهد جوهرة بإطلالة محتشمة