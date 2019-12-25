بسبب سوء الطقس.. سقوط شجرة وقطع أسلاك الكهرباء بقرية طنان في قليوب

تسبب الطقس السييء بالقليوبية والرياح التي صاحبها سقوط الأمطار ، في سقوط شجرة على أسلاك الكهرباء باحدى المناطق بقرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب، ما أدى لقطع أسلاك الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق وإصابة شخصين بجروح سطحية بسبب سقوطها.



وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الامطار التى قد تحدث خلال الأيام القليلة القادمة من خلال توفير المعدات وعربات شفط المياه لمجابهة الأمطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة .



كما شدد المحافظ على ضرورة تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.



ووجه المحافظ بضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف ، الحماية المدنية والري، شركة المياه) بغرف الأزمات والعمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك وجه المحافظ بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار خلال النوة الحالية.



واهاب محافظ القليوبية بالمواطنين بتوخي الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة واستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر على مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ولحين الانتهاء من النوة الحالية.