مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. سوق سعودي لدعم الإبداع الثقافي وتنمية المواهب

یُعتبر المهرجان تظاهرة سینمائیة دولیة، تركز على المواهب السعودية الصاعدة، والأعمال العربية الجديدة، اضافة إلى الأنماط السينمائية الحديثة في السينما العالمية.





يُعقد المهرجان تزامناً مع فترة الاعتدال الربيعي في تقویم البحر الأحمر، في شهر مارس من كل عام. وكما انفتح ميناء جدة على خطوط التجارة الدولية منذ القرون القديمة والوسطى، وشهدت أرصفته وجمركه تدفقات البشر والسلع والأفكار، على وجه أغنى الأصالة المحلية دون أن يقوّضها، يقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي نفسه كوریث لذلك النسق الحضاري، في استضافته لملتقى منفتح الآفاق، يقتحم عتبات الكونية بنغمته الخاصة، فهو يرعى كلاً من الأصوات الأصيلة والأنماط الحديثة.





ترافقاً مع طیف التحولات الكبرى، ومع عودة نشاط عروض السینما العامة إلى البلاد من بعد ثلاثة عقود من الغياب، يعود ساحل البحر الأحمر الى مركزية الواجهة الثقافية من جديد.





تنطلق في قلب مدينة جدة التاريخية الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية.يعد المهرجان بمثابة مبادرة غير ربحية أطلقتها وزارة الثقافة السعودية؛ بغرض دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي، ويستهدف أيضًا كافة الأعمال العربية الجديدة، وهو مهرجان سنوي ستُعقد دورته الأولى خلال الفترة 12- 21 مارس عام 2020.وخصص المهرجان من ضمن فعالياته منطقة "سوق البحر الأحمر السينمائي" يقدم من خلالها برنامجًا غنيًا بالندوات والمحاضرات وورش العمل، تغطي مراحل العمل السينمائي المختلفة، وتفتح الباب لتبادل الخبرات وإنشاء شراكات إستراتيجية في هذا المجال, إلى جانب منطقة للعارضين من شركات ومؤسسات وهيئات ثقافية وتجارية تشمل الموزعين والمنتجين ووكلاء المبيعات, مستهدفًا بذلك محترفي صناعة السينما العرب والعالميين.ومؤخرا، أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل لحضور دورته الافتتاحية التي ستقام في جدة التاريخية خلال الفترة 12 - 21 مارس 2020، إضافة إلى توزيع بطاقات الإنتساب للمهرجان لأربع فئات مستهدفة, الأولى للمواهب السينمائية السعودية، والثانية للعاملين في قطاع السينما والتلفزيون محليًا ودوليًا، والثالثة للطلبة، إضافة إلى الإعلاميين والصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية, وذلك من خلال الرابط الإلكتروني https://redseafilmfest.com/ar/accreditation .وفي السياق نفسه، كشف المهرجان عن عدد من المبادرات التي ستصاحب عروض الأفلام, وتهدف لرفع مستوى صناعة السينما وإثراء المشهد السينمائي وتنمية المواهب, أبرزها مبادرة "أيام المواهب" التي تنفيذ على مدى يومين العديد من ورش العمل المخصصة للمواهب السعودية في مجال التمويل والإنتاج والتسويق، يديرها مجموعة من خبراء صناعة السينما.