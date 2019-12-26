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أخبار العالم

لبنان تحت الصفر.. انخفاض رهيب في درجات الحرارة وعواصف وثلوج وأمطار تضرب البلاد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:57 م
كورنيش لبنان دمرته
كورنيش لبنان دمرته العاصفة
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محمد علي
عواصف قوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة وصل ليلة أمس إلى 2 تحت الصفر، في عموم لبنان، الذي يشهد منخفضا جويا مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، حيث اجتاحت العاصمة بيروت وعددا من المحافظات سيول، أدت إلى أضرار مادية كبيرة، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وامتلأت الطرقات الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما أدى إلى توقف حركات السير أو صعوبتها الشديدة عند المدخل الجنوبي لبيروت في كل من خلدة وطريق المطار، وعند المدخل الشمالي في الضبية.

وأدت الأمطار الغزيرة في منطقة عين المريسة البحرية في بيروت، إلى ارتفاع أمواج البحر واقتلاع السور البحري الحديدي، كما أدى الموج إلى إغراق البيوت في منطقة السان سيمون، وناشد السكان الحكومة للتحرك من أجل إنقاذهم بعدما دخلت مياه الأمطار إلى منازلهم.

وتوقفت حركة صيد الأسماك والملاحة في كل من موانئ صور وصيدا جنوبي البلاد، وحذر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من ضفاف الأنهر وأماكن تجمع المياه والسواقي تخوفا من السيول، كما تساقطت الثلوج على مرتفعات لبنان الجبلية.

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