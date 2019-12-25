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منوعات

وصلت 2 تحت الصفر | درجات حرارة رهيبة وثلوج كثيفة في قرى ومدن لبنان

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:44 م
صدى البلد
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محمد علي
ذكرت صحف لبنانية إن تساقط الثلوج بدأ في الأرز للمرة الأولى هذا الشتاء في بعض مناطق لبنان إلى ارتفاع 1450 مترًا وسط ضباب كثيف وصقيع غير مسبوق.

وقالت الصحف إن درجات الحرارة وصلت إلى معدلات نادرة تحت الصفر نهارًا ووصلت إلى 2 تحت الصفر ليلًا.

وطالبت السلطات اللبنانيين بالحذر وعدم سير إلا بمركبات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة فقط.

وبدأت الثلوج بالتساقط على ارتفاع 1600م وما فوق ذلك، وفق ما أفاد به رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب.

وحذّر ديب الأهالي والسائقين من عدم سلوك الطرقات الجبلية أثناء العاصفة وخصوصًا خلال ساعات الليل نظرًا لتدني درجات الحرارة وتكون طبقات من الثلوج والجليد.

وتعمل جرافات وزارة الأشغال العامة، بالتعاون مع الشرطة على فتح الطرق حتى تتسنى الحركة وعدم انقطاع السبل بالمواطنين إلى مصالحهم.
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