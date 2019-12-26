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أخبار العالم

الجيش السوري يسيطر على عدة قرى بريف إدلب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:23 م
الجيش السوري
الجيش السوري
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أ ش أ
تمكن الجيش السوري اليوم /الخميس/ من السيطرة على عدة قرى ومزارع، عقب تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة بريف إدلب الجنوبي الشرقي .

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي "جبهة النصرة" الذين حاولوا التسلل إلى بعض مواقع الجيش، ما أسفر عن تكبيد العناصر الإرهابية خسائر في الأفراد والعتاد، والسيطرة على قرى ومزارع حلبان وسمكة وتل خطرة وخربة نواف على اتجاه أبو الضهور معرة النعمان .

وأعلنت القيادة العامة للجيش للجيش السوري أول أمس تطهير ما يزيد على 320 كم2 والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على مسلحي "جبهة النصرة" وبقية التنظيمات الإرهابية منها.
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