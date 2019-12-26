كارتيرون يتابع إحماء لاعبي الزمالك قبل موقعة زيسكو

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على متابعة تدريبات الإحماء مع اللاعبين في مران اليوم والذي انطلق منذ قليل على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا.



وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتدريبات احماء لمدة ربع ساعة تحت قيادة كارتيرون.



ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.