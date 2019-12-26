أرقام قياسية للشراء عبر الإنترنت في أمريكا

عززت موجة الشراء عبر الإنترنت، مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال موسم الأعياد، حيث سجلت ارتفاعًا قياسيًا، ما يؤكد قوة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي على الرغم من تباطؤ نمو الإنفاق في مخزن الطوب والهاون ومتاجر التجزئة العادية ومراكز التسوق في العام الجديد.



وكشفت أرقام أصدرتها شركة ماستركارد للمدفوعات، اليوم الخميس، أن إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الفترة بين الأول من نوفمبر وعيد الميلاد ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي ما يقرب من 880 مليار دولار.



وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الأرقام، التي ظهرت في نهاية العام، قائلًا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "مبروك لـ أمريكا"، مؤكدًا أنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.



وبرغم أن هذه الأرقام تعد أحدث دليل على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الأجور بالولايات المتحدة، لكنها توضح أيضًا الصعوبات التي تواجه تجار التجزئة التقليديين خاصة مع تحول العديد من المتسوقين إلى الشراء عبر الإنترنت.



وزادت المبيعات عبر الإنترنت 18.8 % خلال هذه الفترة، فيما كان نمو المبيعات في المتاجر العادية أكثر فتورًا حيث وصل إلى نسبة 1.2 %.



ووفقًا لشركة "كورسايت ريسيرش"، أعلنت شركات التجزئة في الولايات المتحدة عن إغلاق 9300 متجر في عام 2019، وهو الأعلى منذ أن بدأت المجموعة في رصد وتتبع الشركات منذ عام 2012.



ولفتت المجموعة البحثية إلى أن هذا العدد يمثل أكبر من ضعف عدد الافتتاحات، كما مثلت أكبر ارتفاعًا عن العام الماضي حيث بلغ عدد الإغلاقات 5844 عملية.



وأظهرت أرقام ماستركارد أن مبيعات الملابس كانت أبطأ عن غيرها من السلع، بنسبة 1 % فقط، حيث أقبل الأمريكيون على شراء الأجهزة الإلكترونية، والتي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 4.6 في المائة.



وسجلت فئة مبيعات الملابس عبر الإنترنت نموا أقوى من المتوقع حيث زادت 17 بالمئة.



وكانت الأسهم في تجارة التجزئة الأمريكية متقلبة هذا العام، فأظهر تقييم وول ستريت للأداء المالي للشركات في قطاع التجزئة، . خسارة مؤشر شركة "S&P Retail"، بنسبة 18% بين أعلى مستوياته في مارس وأدنى مستوياته في أغسطس، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى 21 %.