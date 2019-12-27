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فن

"سكر حلوة الدنيا سكر".. سمير صبري يغني في عيد ميلاده.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
غنى الفنانون أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر" للفنان سمير غانم فى عيد ميلاده، وقاموا بتقطيع التورتة وسط احتفال كبير على إحدى المراكب النيلية ويظهر فى الفيديو الفنان سمير صبرى يغنى بصحبة النجمات، والذى من ضمنهم إلهام شاهين وليلى علوى والفنانة لبلبة.

ويحتفل الفنان الكبير سمير صبرى بعيد ميلاده اليوم حيث ولد 27 ديسمبر 1936، قضى خلالها 59 عاما فى الفن، وقدم خلال مسيرته الفنية العشرات من الأفلام والمسلسلات والأغاني التي مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين، بالإضافة إلى عدد من البرامج التلفزيونية منها، هذا المساء و النادى الدولى.

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