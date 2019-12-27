عيار 18 يسجل 572 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 - 12 -2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الجمعة 27- 12 – 2019.





وجاءت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 27- 12 – 2019 على النحو التالي:





سعر جرام الذهب عيار 18





سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 572 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21





وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 667 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 24





سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 762 جنيها.





سعر الجنيه الذهب





سعر الجنيه الذهب اليوم 5341 جنيها.







