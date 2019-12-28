شاهد.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى.



أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.