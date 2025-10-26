ما حكم قراءة القرآن دون حفظه؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة القرآن دون الحفظ، مؤكدًا أن الحفظ ليس واجبًا شرعيًا، ولكن الأفضل السعي لحفظه تدريجيًا.

حكم قراءة القرآن دون الحفظ

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الالتزام بالقراءة الصحيحة والمتقنة للمصحف له فضل عظيم.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إذا كان الشخص غير قادر على القراءة الصحيحة، فمن الأفضل طلب تعلم القراءة من شيخ أو متابعة القراء المعروفين عبر التلفزيون أو الإذاعة وتصحيح التلاوة معهم.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كثرة التلاوة تساعد على الحفظ تدريجيًا، فمع المداومة على القراءة سيبدأ الإنسان في حفظ بعض الآيات تلقائيًا، كما أن الاستماع للقراء المميزين مثل الشيخ الحصري يُشجع على التلاوة الصحيحة والتقليد الدقيق لنبرات القراءة والمدود والسكتات.

وأشار إلى أن وجود قنوات متخصصة مثل قناة "مصر قرآن كريم" تُسهل على المتابعين قراءة المصحف بدقة وحفظه بشكل تدريجي، مع الاستفادة من مشايخ وعلماء وقراء مصر الكرام، مؤكدًا أن المداومة على القراءة الصحيحة هي الطريق الأمثل للحفظ والتجويد في الوقت نفسه.