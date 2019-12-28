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منوعات

ابنة بروس لي تطلب 41 مليون دولار من مطعم صيني | لهذا السبب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:18 م
ابنة بروس لي
ابنة بروس لي
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قسم المنوعات
على الرغم من وفاته منذ عام 1973، إلا أن أسطورة لعبة الكونغ فو بروس لي، عاد إلى الواجهة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قيام ابنته شانون لي برفع قضية ضد سلسلة مطاعم صينية للوجبات السريعة لاستخدامها صور النجم الراحل بدون إذن.

وذكرت شركة "بروس لي"، التي تتعامل مع منح تراخيص والاستخدام التجاري لصوره، أن سلسلة مطاعم "ريل كونج فو" استخدمت صور النجم الراحل كشعار لها "لوجو" على مدار الخمس عشره سنة الماضية بدون الحصول على حقوق الملكية الفكرية.

وطلبت الشركة تعويضا قيمته 41 مليون دولار، وطالبت سلسلة المطاعم بإزالة الصورة فورا، وأن تعلن على مدار 90 يوما أنه لا علاقة لها ببروس.

ومع ذلك، ذكرت "ريل كونج فو" أنها حصلت على ترخيص بوضع الصورة من مكتب العلامة التجارية في الصين.

وقالت الشركة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo إن شعار سلسلة Real Kungfu ريل كونج فو هو شعار تقدمت به الشركة وحصلت عليه بعد فحص دقيق من قبل وكالة العلامات التجارية الوطنية منذ 15 عاما.
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