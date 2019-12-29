يوتيوب الفن| عملية تجميل هنا الزاهد.. حرب نبيلة عبيد ونادية الجندى.. شاهد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد خلال اليومين الماضيين عددا من اللقاءات الخاصة بالنجوم عبر موقع صدى البلد على يوتيوب، حقق بعضها نسب مشاهدات عالية، من أبرزها:
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المطرب موودي جمال يتحدث عن كيفية اشتراكه في برنامج ذا فويس
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الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم يكشف حقيقة اتجاهه للغناء
نجوم الفن يتحدثون عن أفضل وأسوأ موقف في 2019
نبيلة عبيد تكشف تفاصيل حربها مع نادية الجندى
هنا الزاهد تكشف عن عملية تجميل واحدة اضطرت لعملها
المطرب موودي جمال يتحدث عن كيفية اشتراكه في برنامج ذا فويس
أول فيديو لـ لقاء سويدان بعد الاعتزال
الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم يكشف حقيقة اتجاهه للغناء
نجوم الفن يتحدثون عن أفضل وأسوأ موقف في 2019
نبيلة عبيد تكشف تفاصيل حربها مع نادية الجندى