AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الحنطور .. تاكسى الدمياطة أشهر وسيلة مواصلات وترفيه بدمياط استبدل بالطفطف والتوك توك

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
"الحنطور" كان من أشهر وسائل المواصلات قديما ليس في دمياط فحسب وإنما بجميع محافظات الجمهورية فهو بالنسبة للدمايطة لم يكن مجرد وسيلة مواصلات بل كان وسيلة للتنزه والترفيه وقت العصاري كما يطلق عليها الدمايطة.

كانت الأسر الدمياطية قديما يفضلون ركوب الحنطور عن باقي وسائل المواصلات المختلفة فيعتبروها وسيلة للتنزه وهذا قبل ظهور ما يسمى بالطفطف السياحى والذى انتشر مؤخرا بشكل كبير بمصيف رأس البر وهو وسيلة جديدة التنزه داخل المصيف والتجول بين جميع المناطق السياحية كالجربي والنيل واللسان والكورنيش.

ومع مرور الوقت تم استبدال الحنطور بباقي قري ومدن محافظة دمياط، بما يسمى "بالتوك توك" وهو الوسيلة الأسرع وللأسف غير الآمنة على الأرواح لسرعتها ولأن أغلب قوادها الأطفال والصبية من صغار السن من يكثر من الحوادث.

فمصيف رأس البر بمحافظة دمياط، أحد أهم المصايف لأبناء المحافظات المختلفة، لما يتم به من الهدوء والتميز لكونه مصيف مستقل بذاته، وهو أيضا مصيف العائلات ومقصد الراغبين فى التنزه والمتعة خلال الإجازات والصيف.

وقديما كان ينتشر بطول الشاطئ برأس البر عربات الكارو إما للتنزه أو لالتقاط الصور لرواد الشاطئ على متن الحنطور وتعد صورة الحنطور من أهم ما يحرص عليه المواطن من عاشقي رأس البر وهى ما يطلق عليها "صور الذكريات".

"الحنطور" برأس البر لم يقتصر على شاطئ رأس البر فكنت تجده قديما بين العشش والفيلات خاصة وقت أن كانت العشش من الخوص وأيضا تجده في منطقة الجربي وهى المنطقة التى تمتد بطول شاطئ نهر النيل وتضم عشرات الكازينوهات وعدد من النوادى.

وكذلك تجده في منطقة اللسان الشهيرة وهى من أهم المعالم السياحية لخصوصيتها وتفردها بطبيعتها المتميزة، التى حباها بها الله، حيث أنها موقع التقاء البحر بالنيل حيث تجد الحنطور قديما يركبه المواطنين للتنزه بطول الماشية على اللسان وصولا لفنار رأس البر.

كان يعد "الحنطور" تاكسي الدمايطة حتى عام١٩٩٧م عندما ظهرت سيارات التاكس لتصبح فسحة الحنطور وتوصيلته ذكرى باقية بصدي رنين جرس الحنطور وصهيل خيوله ووقع خطواتها المنتظمة وفرقعة الكرباج الطويل في الهواء وصار الحنطور وأسطواته ومشاويره ذكرى دافئة بوجدان الدمايطة ورغم فترة الخمول لمهنة الحناطير التى توقفت مؤخرا إلا أن سائقيها المتعلقين بها رفضوا التخلى عن الحنطور ومازال موجود عدد قليل جدا من الحناطير ببعض قري ومدن المحافظة وكذلك يوجد حنطور على شاطئ رأس البر من اجل جذب المصطافين والتقاط الصور التذكارية من على الحنطور وهى تذكار يحرص علية المصطافين.

الحناطير" كانت وسيلة المواصلات الوحيدة فى المحافظة قديما، ليظهر فيها العامل الدمياطى براعته بعد أن تعلم فنونها ،وابدع الدمياطى في صناعه الحنطور من الأخشاب.
الحنطور .. تاكسى الدمياطة أشهر وسيلة مواصلات وترفيه بدمياط استبدل بالطفطف والتوك توك
الحنطور .. تاكسى الدمياطة أشهر وسيلة مواصلات وترفيه بدمياط استبدل بالطفطف والتوك توك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يفتتح مشروع الإسكان المتوسط وفندق 5 نجوم برأس البر.. فيديو

#دمياط يتصدر تويتر بعد زيارة الرئيس السيسي

بـ فيسبوك والتيك توك.. هكذا أبدع شباب دمياط في تسويق الأثاث

شاهد حمادة هلال يدعم الأثاث الدمياطى على التيك توك

أثاثك دمياطي .. الفنانون يدعمون حملة الصناعة الوطنية فى مدينة دمياط للأثاث .. حمادة هلال وسيف زاهر وحسن الرداد يشاركون بمقاطع فيديو..والحضري: بفتخر بصناعة بلدى

ترشيحاتنا

سجادة الصلاة تعرضك للاعتقال.. الصين تفرض قيودا جديدة على المسلمين.. فيديو

هتوصل وسط البلد في 10 دقائق.. ماذا تفعل الحكومة في مصر الجديدة

أسعار موديلات mg في مصر.. صور

وفاة شقيقة نجم شهير في نفس يوم رحيله

قتلى في هجوم صاروخي على حفل تخريج عسكريين في اليمن.. صور

مصطفى محمد يوجه رسالة دعم لـ سعد سمير.. ولاعب الزمالك السابق يشيد بـ أخلاقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفقد امرأة النطق.. احذري كريم تفتيح البشرة يصيب بأمراض خطيرة

بـ شعر كيرلى.. داليا مصطفى بإطلالة بسيطة من معبد حتشبسوت

شوت من الإسبريسو مع نصف ليمونة.. يخلصك من الصداع فى 5 دقائق