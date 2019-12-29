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محافظات

على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:46 م
نائب المحافظ تتفقد
نائب المحافظ تتفقد السوق
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عبد العزيز جمال
أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة لتفقد المشروعات القومية الجارية بسوق التونسي بمنطقة عزبة النصر.

وأكدت أن ذلك في إطار الاهتمام بالتواجد الميداني والمتابعة المباشرة للاعمال الجارية بنطاق المنطقة الجنوبية.

كما قامت بتفقد منطقة انتظار السيارات بجوار سوق التونسي ونقطة المناولة التي سيتم نقلها برفقة اللواء /محمود ضياء رئيس حي البساتين.

وأكدت أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الجارية في سوق التونسي الجديد بالبساتين الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ليكون بديلًا للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلي بالبساتين في المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي والتي يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.


وأشارت إلى أن سوق التونسي الجديد الجاري انشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق .. حيث وفرت المحافظة موقع بديل لسوق التونسي القديم بالمنطقة الصناعية بحي البساتين علي مساحة أكثر من 50 ألف م2 تقريبًا وروعي عند اختيار الموقع الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصًا على البعد الاجتماعي لقاطنيه حيث لا تبعد إلا حوالي 1 كم عن الموقع القديم.

كما أنها تتصل بطريق الاتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة وسيخصص الموقع لنقل 4 أسواق هي سوق الاثاث المستعمل وسوق أسفل كوبري التونسي وسوق التونسي وسوق الموبيليا من خلال إقامة 5 مباني كمرحلة أولى يتم الانتهاء منها خلال شهرين ، وأما المرحلة الثانية فتقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد بعد نقل المحطة القديمة لمنطقة اخري للاستفادة من هذه المساحة في توسعة السوق لاستيعاب عدد أكبر من الباعة وتحويلها إلى مظلة تحتوي مبني أرضي ودورين لسوق الخردة ومواقف سيارات.

كما يجري رفع كفاءة شارع الجزائر ليكون اتجاهين بعرض 30 مترا ليعمل كمحور رئيسي رابط بالأوتوستراد فور انتهاء أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي 600 مل الجاري العمل به وأوشك على الانتهاء .

وأكدت نائب المحافظ على تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه ، وكذلك إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما سيتم نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
على مساحة 50 ألف م2 ..نائب محافظ القاهرة تتفقد سوق التونسي الجديد
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