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توك شو

بالإفيهات.. بدرية طلبة: تدشين تطبيق GPS بصوتي على جوجل.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:55 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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هاني حسين
قالت الفنانة بدرية طلبة، إنه سيتم تدشين تطبيق GPS بصوتها وبكل الإفيهات التي استخدمتها في أعمالها الفنية والدرامية.

وأضافت بدرية طلبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي": "الجمهور هو من طلب تدشين التطبيق وسيتم تنفيذه عن طريق شركة جوجل".

وتابعت بدرية طلبة: "تم طرح الفكرة على شركة جوجل وتم مناقشة الأمر وسيتم تدشين التطبيق بالفعل".

وقامت الفنانة بدرية طلبة بتقليد صوت الاتجاهات في تطبيق الـ GPS، قائلة: "امشي على طول زي ما بقولك متجوعش قلبي".

وأكملت بدرية طلبة: "سيتم تسجيل الإفيهات بصوتي على التطبيق الأسبوع المقبل لحين تدشينه وإتاحتها للجمهور".
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