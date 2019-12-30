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أخبار العالم

عقب الهجوم على مقرات حزب الله.. القادة العسكريون يلتقون ترامب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
وصل القادة العسكريون الأمريكيون إلى مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا لبحث الوضع في العراق بعد الهجمات الجوية على كتائب حزب الله.

وكانت فضائية العربية السعودية قالت إن 3 ضباط إيرانيين قد لقوا مصرعهم في الغارات الأمريكية التي استهدفت مقرات لحزب الله في سوريا والعراق. 

وكان العراق قد أعلن ارتفاع قتلى الغارات الأمريكية على مقرات الحزب إلى 25 قتيلا، و38 جريحا. 

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قيام طائرات أمريكية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

وأطلقت طائرات إف 15 الأمريكية صواريخها على 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وفي أول رد فعل له قال حزب الله، إنه سيرد بقوة على الغارات التي نفذتها الولايات المتحدة، معلنا حالة الطوارئ بين قواته.
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