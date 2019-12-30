الظهور الأول لـ السقا وزوجته على قناة cbc ليلة رأس السنة.. صور وفيديو

انتهى القائمون على برنامج it show time المذاع عبر قناة cbc من تسجيل حلقة رأس السنة والتي يتم تقديمها بشكل مختلف حيث يظهر لأول مرة السقا مع زوجته الإعلامية مها الصغير مقدمة البرنامج بصحبة المذيعة دينا حويدق.





ويكشف السقا خلال الحلقة العديد التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله الفنية وحياته الشخصية لأول مرة خلال استضافته بالبرنامج.





وفي أحد فقرات البرنامج تتحول مها الصغير من مذيعة إلي ضيفه بجانب زوجها الفنان أحمد السقا وتحاورهم المذيعة دينا حويدق وتكشف العديد من كواليس وأسرار حياتهم، وتذاع الحلقة في تمام الثامنة غدا الثلاثاء.



