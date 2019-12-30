AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الظهور الأول لـ السقا وزوجته على قناة cbc ليلة رأس السنة.. صور وفيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:04 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
Advertisements
آيه عاطف
انتهى القائمون على برنامج it show time المذاع عبر قناة cbc من تسجيل حلقة رأس السنة والتي يتم تقديمها بشكل مختلف حيث يظهر لأول مرة السقا مع زوجته الإعلامية مها الصغير مقدمة البرنامج بصحبة المذيعة دينا حويدق. 

ويكشف السقا خلال الحلقة العديد التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله الفنية وحياته الشخصية لأول مرة خلال استضافته بالبرنامج.

وفي أحد فقرات البرنامج تتحول مها الصغير من مذيعة إلي ضيفه بجانب زوجها الفنان أحمد السقا وتحاورهم المذيعة دينا حويدق وتكشف العديد من كواليس وأسرار حياتهم، وتذاع الحلقة في تمام الثامنة غدا الثلاثاء. 

يشار إلي برنامج its show time يعرض علي قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوي ترفيهي مميز ومختلف.
الظهور الأول لـ السقا وزوجته على قناة cbc ليلة رأس السنة.. صور وفيديو
الظهور الأول لـ السقا وزوجته على قناة cbc ليلة رأس السنة.. صور وفيديو
الظهور الأول لـ السقا وزوجته على قناة cbc ليلة رأس السنة.. صور وفيديو
الظهور الأول لـ السقا وزوجته على قناة cbc ليلة رأس السنة.. صور وفيديو
الظهور الأول لـ السقا وزوجته على قناة cbc ليلة رأس السنة.. صور وفيديو
الظهور الأول لـ السقا وزوجته على قناة cbc ليلة رأس السنة.. صور وفيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برنامج It`s showtime في تغطية خاصة لموسم الرياض

هؤلاء يقودون المشهد | تعرف على خريطة التغييرات الإعلامية | تفاصيل جديدة عن برنامج الإبراشي | الديهي واسامة كمال لم يحددا وجهتهما.. وأسماء مقدمي نشرات ماسبيرو

ليلة رأس السنة.. إيهاب توفيق ضيف رامي رضوان في مساء دي إم سي

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. قطيعة لينا الفيشاوي ووالدها بعد العُريّ .. روبى فى أحدث ظهور بـ فستان شفاف | شيرين رضا تستغيث بالحكومة

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

فضل سورة الحشر.. هذا هو سبب نزولها وحكمة تسميتها

بعد انتشاره في تركيا | معلومات صادمة عن الجرب تعرف على طرق علاجه

بقيمة 1250 جنيه للفرد شهريا.. الغرف التجارية: دعم الدولة للمواطنين على البطاقات التموينية.. فيديو

الأوقاف: منع المبتهل محمد على جابين من الابتهال بأي مسجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش