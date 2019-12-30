لتجنب العدوى.. الدقهلية تطلق حملات توعية في صالونات الحلاقة| تفاصيل

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الاثنين، عن استهداف 7300 مكان لتقديم الخدمة من صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية وعمل عدد من الندوات واللقاءات الجماهيرية لمقدمي الخدمة.



وقال "مكي" في بيان، إن ذلك في اطار حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحي وبتوجيهات الدكتور أيمن مختار محفظ الدقهلية.



وأشار إلى أنه تم عقد 875 ندوة تثقيفية في هذه الأماكن على مستوي المديرية والإدارات الصحية وتم عمل 72 ندوة مشتركة بين مديرية الصحة والتنمية المحلية ومجالس المدن وذلك خلال شهرين من بدء الحملة حيث يتم من خلال تلك الندوات التأكيد على وضع البوسترات الخاصه بالتعليمات و الإرشادات الخاصه بالحمله في أماكن مرئيه و التأكيد على تعليمات مكافحة العدوى في هذا المجال.



وأوضح ان من أهم نلك التعليمات حظر استعمال الشفرة الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلا منها شفرات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد أويقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به أثناء الحلاقة وحظر استخدام الأدوات الحادة والمقص، القصافة، العدسات اللاصقة، أدوات العناية بالبشرة، الملقاط وغيرها من الأدوات لأكثر من سيدة داخل محلات الكوافير ومراكز التجميل، واستخدام المريلة البلاستيكية والماكنتوش) لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الاستعمال ويحظر استخدام المريلة لأكثر من مواطن ويتم ارتداء جوانتي مطاطي (لاتکس) لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن.



واضاف ان من التعليمات أيضا الحرص على الجروح حتى لو خدش بسيط والمسارعة في تطهيره وغسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون قبل التعامل الآخر واستبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لآخر، أثناء الاستخدام والتخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان (safety BOX) واستخدام الكلور بمقدار واحد لأربع مرات مثلهم مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى والإلتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطن.



وأكد وكيل وزارة الصحه على استمرار حملات التوعية والندوات في هذا المجال منعا للعدوى ومن أجل صحة أفضل للمواطن.