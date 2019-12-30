الدوري الممتاز.. نادي مصر يباغت طنطا بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي نادي مصر وطنطا ، بتقدم نادي طنطا بهدفين نظيفين ، وذلك في افتتاحية منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.



افتتح محمود إسماعيل التسجيل لنادي مصر في الدقيقة 18 ، قبل أن يضاعف أحمد الشيخ النتيجة لنادي مصر في الدقيقة 30 ، من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي مصر بهدفين نظيفين.



ويحتل طنطا المركز الـثاني عشر، برصيد 10 نقاط، أما نادي مصر يحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط فقط.



ويدير المباراة وائل فرحان ومحمد عبد القادر وأحمد الكيال ثنائى المساعدين ومحمد الديب حكما رابعا.

