AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الممتاز.. نادي مصر يباغت طنطا بهدفين في الشوط الأول

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:39 م
نادي مصر
نادي مصر
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي نادي مصر وطنطا ، بتقدم نادي طنطا بهدفين نظيفين ، وذلك في افتتاحية منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.

افتتح محمود إسماعيل التسجيل لنادي مصر في الدقيقة 18 ، قبل أن يضاعف أحمد الشيخ النتيجة لنادي مصر في الدقيقة 30 ، من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي مصر بهدفين نظيفين.

ويحتل طنطا المركز الـثاني عشر، برصيد 10 نقاط، أما نادي مصر يحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط فقط.

ويدير المباراة وائل فرحان ومحمد عبد القادر وأحمد الكيال ثنائى المساعدين ومحمد الديب حكما رابعا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خليجي 24 .. العراق يتقدم على الإمارات بهدفين

كأس مصر.. الإسماعيلي يتقدم على الإعلاميين بهدفين نظيفين في الشوط الأول

كأس مصر .. الإسماعيلي يفوز على الإعلاميين 2-0 ويتأهل إلى دور الـ 16

الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على مايوركا برباعية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي | ليستر سيتي يكتسح رفاق تريزيجيه برباعية ويواصل ملاحقة ليفربول

الشوط الأول.. باريس سان جيرمان يتقدم على جالاتا سراي بهدفين في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

لهذه الأسباب ستنخفض اسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020

المواجهة تشتعل.. التفاصيل الكاملة لهجوم أمريكا على مقرات حزب الله في العراق

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

رسميا .. الفيفا يبدأ التحقيق فى شكوى حمدى النقاز ضد الزمالك

فايلر يصعد محمد عبدالمنعم للمران مع الفريق الأول بالأهلي

في صفقة قياسية.. ملياردير أمريكي يشتري نادي روما بـ 800 مليون يورو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد

مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة