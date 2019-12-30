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حوادث

شاهد| الداخلية: ضبط ألفي قضية تهرب ضريبي بأكثر من ملياري جنيه خلال أسبوع

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:43 م
صدى البلد
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محمد صبري - اسلام مقلد
شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، العديد من الحملات منها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحي وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة).

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الهامة منها ضبط 255 ألف و917 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 40 ألف و612 حمخالفة لتجاوز السرعة المقررة و318 حالة قيادة تحت تأثير المخدر.

وفى مجال الامن السياحي نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 2921 قضية حفر وتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية والاتجار فيها ومخالفات شركات سياحية.

وفى مجال مكافحة الغش التجاري والتلاعب بالدعم نجحت الاجهزة الأمنية فى ضبط 7393 قضية منها 107 قضية بيع اسطوانات بوتجاز ومواد بترولية بالسوق السوداء بها 973 إسطوانة بوتجاز و110 ألف و531 لتر مواد بترولية، وتقدر قيمة الغاز المدعم بـ 131 ألف و355 جنيهن وكذلك ضبط 7286 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 8424 طن، من بينها 277 طن سلع غير صالحة، و35 طن سلع مدعمة.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 72 ألف و231 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد بإجمالى متحصلات 50 مليون و80 ألف و408 جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت مباحث الضرائب والرسوم ومباحث الأموال العامة من ضبط 2202 قضية بقيمة 2 مليار و41 مليون و512 ألف و560 جنيه، و52 ألف و27 عملات أجنبية مختلفة.
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