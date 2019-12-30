مطلعش بيقوي النظر.. طبيب عيون يفجر مفاجأة عن أطعمة صحة العين.. فيديو

هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون أن بعض الأطعمة تساعد على تقوية النظر مثل الجزر، ولكن مقولة "الجزر يقوي النظر" دون فائدة.



كشف الدكتور كريم سلام أخصائي طب وجراحة العيون وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية لجراحات تصحيح الإبصار عن حقيقة الأطعمة التي تقوي النظر.



وصرح سلام أن لا يوجد أطعمة تساعدك على تقوية النظر وإنما هناك أطعمة تحافظ على صحة العين.



ونصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ فهي تحافظ على حيوية شبكية العين.