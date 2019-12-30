منة فضالي توجه رسالة لـ أشرف زكى بمناسبة العام الجديد

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.
وظهرت منة فضالى في الصورة بصحبة نقيب السينمائيين الدكتور أشرف ذكى.
وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "كل سنه وأنت طيب يا اجمل دكتور في الدنيا عقبال ١٠٠٠ سنه ودايما بصحتك وضحكتك ورجولتك اللي مفيش منها ربنا يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك".
ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وعلق أحدهم قائلا: افضل نقيب للسينمائيين، بينما علق آخرون قائلين: "طولة العمر لك، وكل عام وانت بخير و بصحة جيدة".
وظهرت منة فضالى في الصورة بصحبة نقيب السينمائيين الدكتور أشرف ذكى.
وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "كل سنه وأنت طيب يا اجمل دكتور في الدنيا عقبال ١٠٠٠ سنه ودايما بصحتك وضحكتك ورجولتك اللي مفيش منها ربنا يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك".
ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وعلق أحدهم قائلا: افضل نقيب للسينمائيين، بينما علق آخرون قائلين: "طولة العمر لك، وكل عام وانت بخير و بصحة جيدة".