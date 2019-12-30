بالفيديو والصور | جسم غامض يحلق في سماء نيفادا الأمريكية

أثار ظهور جسم غامض فوق ولاية نيفادا الأمريكية المعتقدين بوجود المخلوقات الفضائية خصوصا مع ظهور أضواء لامعة فوق مدينة لاس فيجاس، وبدت وكأن حجمها يزداد مع اقترابها من منطقة التلال.



وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن ظهور الضوء أثار دهشة المشاهدين، خصوصا مع تحركه بسرعة باتجاه منطقة التلال حيث انبعثت أضواء زرقاء وبيضاء لامعة.



ووثق أحد شهود العيان فيديو للحادث الذي غطى مساحة 50 ميلا خلال 3 دقائق، حيث تم تسجيله يوم 19 ديسمبر الحالي.



هذه المسافة الواضحة المقطوعة قد تعني أن الأجسام الغريبة كانت تتحرك بسرعة حوالي 1000 ميل في الساعة، فقط أبطأ من طائرة من طراز F-35 الشبح.



وقال ملتقط الفيديو، والذي نشره على قناته بموقع يوتيوب، أن الجسم الغامض لم يصدر صوتا، ولو إنه كان طائرة لسمع صوتها خصوصا أنه كان يحلق على مسافة قريبة.



تتمتع ولاية نيفادا بشهرة بسبب الأجسام الغامضة التي تشاهد في السماء، والتي تزداد بمرور الوقت.



