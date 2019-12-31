بعد إصابتهما .. قرار مجلس الأهلي بشأن محمد محمود وحمدي فتحي

عقد، مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:



اعتماد سفر حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير المقبل، برفقة الدكتور عبد المجيد إبراهيم، أخصائي العلاج الطبيعي، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي.



اعتماد قرار سفر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لاستكمال العلاج في ألمانيا خلال الفترة من 5 يناير إلى 3 فبراير المقبل.