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فن

في ذكرى ميلاد صلاح رشوان.. شاهد ابنته المحجبة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:58 ص
صلاح رشوان
صلاح رشوان
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح رشوان، عام 1950، والذي رحل في 20 فبراير عام 2017، عن عمر يناهز 67 عامًا .

صلاح رشوان، أحد أبرز فناني جيله الذين أتقنوا تقديم الدور الثاني في كثير من الأعمال الفنية خاصة الدرامية، حيث اشتهر بأداء الأدوار المثالية والشخصيات صاحبة المبادئ المستقيمة المتدينة، انعكاسًا على فنه من شخصيته في الواقع، حاملًا الكثير من الصدق في الأداء والقيم المضافة للدور، حيث كان أهم ما يميزه، الاجتهاد في العمل، وعدم التأخر عن مواعيد التصوير.

وبعد رحيل صلاح رشوان، ظهرت ابنته باكينام، على الساحة للمرة الأولى إذ حرصت على نعي والدها عبر حسابها على فيس بوك، بعد رحيله في فرنسا متأثرا بمرض السرطان.

ابنة صلاح رشوان المحجبة، نشرت صورة لها مع والدها، وعلقت عليها: «انت كل حياتي.. والله مهعيش من غيرك ولا لحظة يا حبيبي».

وتلقت باكينام صلاح رشوان التعازي من قبل جمهور الفنان، كما نشرت صورة لها مع والدتها ميرفت حاتم وكذلك والدها الفنان الراحل.
في ذكرى ميلاد صلاح رشوان.. شاهد ابنته المحجبة
في ذكرى ميلاد صلاح رشوان.. شاهد ابنته المحجبة
في ذكرى ميلاد صلاح رشوان.. شاهد ابنته المحجبة
في ذكرى ميلاد صلاح رشوان.. شاهد ابنته المحجبة
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في ذكرى ميلاد صلاح رشوان.. شاهد ابنته المحجبة

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