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رياضة

مدرب الزمالك السابق يكشف سر ابتعاد محمد أوناجم عن مستواه

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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محمد السعيد
كشف عصام مرعي مدرب الزمالك السابق، سر ابتعاد محمد أوناجم لاعب الأبيض عن مستواه، منذ انتقاله للقلعة البيضاء.

وقال عصام مرعي في تصريحات لقناة تايم سبورتس: "أوناجم محتاج يشتغل أكثر على نفسه، هو كل هدفه اللعب على الخط وعمل عرضيات".

وأضاف: "أوناجم لا بد أن يكون لديه القدرة التهديفية، وأن ينوع في الأداء داخل الملعب، خاصة أنه يجيد اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر".

وكان محمد أوناجم انضم إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الوداد المغربي.
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