بمقدم 10 آلاف جنيه.. المهندسين تعلن عن رحلات الحج لعام 2020

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، عن رحلات الحج لجميع أعضائها لعام 2020 م، حيثُ أعلنت النقابة أنها تتشرف ببدء الحجز للرحلات كالتالي:
مستوى 5 نجوم مقدم حجز 20 ألف جنيه.
مستوى 4 نجوم مقدم حجز 15 ألف جنيه.
المستوى الاقتصادى والبرى مقدم حجز 10 آلاف جنيه.
كما أعلنت النقابة عن المستندات المطلوبة للحجز: (صورة رقم قومى – صورة جواز سفر صالح لمدة عام - إثبات درجة القرابة للمهندس).
ويتم التقديم فى القرعة وإعلان البرامج والأسعار والشروط النهائية بعد إعلان للضوابط المنظمة للحج من قبل وزارة السياحة وإنهاء إجراءات التعاقد.
مستوى 5 نجوم مقدم حجز 20 ألف جنيه.
مستوى 4 نجوم مقدم حجز 15 ألف جنيه.
المستوى الاقتصادى والبرى مقدم حجز 10 آلاف جنيه.
كما أعلنت النقابة عن المستندات المطلوبة للحجز: (صورة رقم قومى – صورة جواز سفر صالح لمدة عام - إثبات درجة القرابة للمهندس).
ويتم التقديم فى القرعة وإعلان البرامج والأسعار والشروط النهائية بعد إعلان للضوابط المنظمة للحج من قبل وزارة السياحة وإنهاء إجراءات التعاقد.