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أخبار البلد

بمقدم 10 آلاف جنيه.. المهندسين تعلن عن رحلات الحج لعام 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:30 م
المهندسين تعلن عن
المهندسين تعلن عن رحلات الحج لعام 2020
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شيماء مجدي
أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، عن رحلات الحج لجميع أعضائها لعام 2020 م، حيثُ أعلنت النقابة أنها تتشرف ببدء الحجز للرحلات كالتالي:

مستوى 5 نجوم مقدم حجز 20 ألف جنيه.
مستوى 4 نجوم مقدم حجز 15 ألف جنيه.
المستوى الاقتصادى والبرى مقدم حجز 10 آلاف جنيه.

كما أعلنت النقابة عن المستندات المطلوبة للحجز: (صورة رقم قومى – صورة جواز سفر صالح لمدة عام - إثبات درجة القرابة للمهندس).

ويتم التقديم فى القرعة وإعلان البرامج والأسعار والشروط النهائية بعد إعلان للضوابط المنظمة للحج من قبل وزارة السياحة وإنهاء إجراءات التعاقد.
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