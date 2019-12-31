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منوعات

شاهد.. وفاء الكيلاني تحتفل بالعام الجديد بصحبة تيم حسن

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:32 م
وفاء الكيلانى وتيم
وفاء الكيلانى وتيم الحسن
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محمد بدران
حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني، على تهنئة متابعيها برأس السنة بصور جمعتها بزوجها الفنان السوري تيم حسن، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وعلقت وفاء الكيلاني على الصور قائلة "يارب تبقى سنة خير ورضا على الكل، بلادنا وأهلنا وولادنا وحبايبنا وكل من تفاؤل وقال أمين، كل سنة وقلوبكم مليانة حب ورضى".

وكان آخر أعمال وفاء الكيلاني، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، واستضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

يذكر أن الفنان تيم حسن، احتفل بعقد قرانه على وفاء الكيلاني، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة وسط حضور عائلتها.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان تيم حسن، في مسلسل "العميد"، وهو من تأليف وإخراج باسم السلكا وبطولة كاريس بشار، بديع أبوشقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان ومجد مشموشي ورودني حداد.

شاهد.. وفاء الكيلاني تحتفل بالعام الجديد بصحبة تيم حسن
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