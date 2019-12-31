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فن

ينعاد على كل الناس بالخير.. مريام فارس تهنئ جمهورها بالعام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:26 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية "مريام فارس" صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام احتفالًا بليلة راس السنة.

وعلقت "مريام" على الصورة قائلة : " ينعاد على كل الناس بسنة جديدة حاملة معها الصحة والأمل والتفاؤل، وبتمنى بهل السنة يحل السلام والطمأنينة وين ما كان وخاصة ببلدي #لبنان"

أحيت الفنانة ميريام فارس، مؤخرًا حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، برفقة الفنان سعد المجرد.

وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم، بينما قدمت ميريام فارس، عدد كبير من أبرز أغانيها منها :" واحشني ايه"، و"أنا والشوق"، ونفسي أقولهالك".


ينعاد على كل الناس بالخير.. مريام فارس تهنئ جمهورها بالعام الجديد
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