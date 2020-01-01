AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أوكا وأورتيجا يكشفان سبب ارتداء البندانة والنظارة الشمسية في الحفلات | شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:00 ص
أوكا وأورتيجا
أوكا وأورتيجا
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
حلّ المطربان الشعبيان أوكا وأورتيجا ضيفين على الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، وذلك بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وقال "أوكا" خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إنه تمنى وهو في سن الطفولة أن يكون لديه جهاز كمبيوتر، مؤكدا أن هذا الحلم تحول إلى حقيقة، ليشاهد معظم الوقت رسوماً متحركة وهذا ما يفعله الآن.

وتابع أوكا: «أنا أصغر من أطفالي دلوقتي، هما عايزين قنوات أكبر من سنهم وأنا عايز أتفرج على أفلام كارتون»، موضحًا أنه يحب أكل الكورنفلكس وهو متواجد عنده في البيت بكثرة.

من جانبه أشار أورتيجا إلى أنهم يشاركان في حفلات عالمية، وكان ينتابهم الخجل والكسوف أثناء الصعود على المسرح لتقديم الأغاني وهذا الخجل لم يعد موجودا الآن بسبب كثرة الحفلات والوقوف أمام الجمهور.

وأوضح أن السبب الرئيسي لارتداء نظارة أثناء الغناء هو عدم رؤية الجمهور لكي يستطيع الغناء، لافتا إلى أن أغاني المهرجانات مثلها مثل أي أغان أخرى لها جمهور يحب يسمعها في أي وقت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوكا وأورتيجا يقدمان قصة حياتهما فى مسلسل

الحب كله.. أحدث ظهور لـ حميد الشاعري برفقة شذى.. شاهد

شذى ورضوى الشربيني تخطفان أنظار رواد مواقع التواصل.. صورة

أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة يطرحون كليب أغنية إمتى.. فيديو

أوكا وأورتيجا يشعلان حماس الجمهور بأغنية «خمسة بقى»| شاهد

بحب أسمعها من زمان.. أوكا وأورتيجا يغنوا حلوة يا بلدى | فيديو

ترشيحاتنا

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور

هنعمل أخطاء جديدة.. كيف احتفل تركي آل الشيخ بعام 2020

أسعار تويوتا تهبط 30 ألف جنيه بعد التخفيض الجمركي

بـ فستان نبيتي.. سارة نخلة تهنئ جمهورها بالعام الجديد

تجمع فني إعلامي رياضي عائلي | محمد محمود عبد العزيز يحتفل بـ رأس السنة.. صورة

أرسلهم أردوغان.. أول اعتراف من مرتزقة تركيا في ليبيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور