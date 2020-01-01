أوكا وأورتيجا يكشفان سبب ارتداء البندانة والنظارة الشمسية في الحفلات | شاهد

حلّ المطربان الشعبيان أوكا وأورتيجا ضيفين على الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، وذلك بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.





وقال "أوكا" خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إنه تمنى وهو في سن الطفولة أن يكون لديه جهاز كمبيوتر، مؤكدا أن هذا الحلم تحول إلى حقيقة، ليشاهد معظم الوقت رسوماً متحركة وهذا ما يفعله الآن.





وتابع أوكا: «أنا أصغر من أطفالي دلوقتي، هما عايزين قنوات أكبر من سنهم وأنا عايز أتفرج على أفلام كارتون»، موضحًا أنه يحب أكل الكورنفلكس وهو متواجد عنده في البيت بكثرة.





من جانبه أشار أورتيجا إلى أنهم يشاركان في حفلات عالمية، وكان ينتابهم الخجل والكسوف أثناء الصعود على المسرح لتقديم الأغاني وهذا الخجل لم يعد موجودا الآن بسبب كثرة الحفلات والوقوف أمام الجمهور.



