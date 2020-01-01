شاهد.. أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إ نستجرام مع مجموعة من الفنانين يحتفلون بليلة رأس السنة خلال حفل أقامه محمد محمود عبد العزيز.





وشهد الحفل أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبد العزيز تدعى سارة منذ الإعلان عن ارتباطه بها في بداية عام 2019 وهو ما لفت أنظار محبي محمد محمود عبد العزيز.





وكان آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل قيد عائلي والذى عرض خارج الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرًا.



