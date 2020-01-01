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فن

شاهد.. أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبدالعزيز

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:56 ص
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مع مجموعة من الفنانين يحتفلون بليلة رأس السنة خلال حفل أقامه محمد محمود عبد العزيز.

وشهد الحفل أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبد العزيز تدعى سارة منذ الإعلان عن ارتباطه بها في بداية عام 2019 وهو ما لفت أنظار محبي محمد محمود عبد العزيز.

وكان آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل قيد عائلي والذى عرض خارج الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرًا.

العمل بطولة ميرفت أمين وصلاح عبد الله وعزت العلايلي وبوسي وتأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.
شاهد.. أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبدالعزيز
شاهد.. أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبدالعزيز
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